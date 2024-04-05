Число рабочих мест в США в марте выросло на 303 тыс., максимум за 10 месяцев

Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Это максимальные темпы прироста за последние десять месяцев.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 200 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 214 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в феврале число рабочих мест выросло на 270 тыс., а не на 275 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в марте опустилась до 3,8% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Количество рабочих мест в частном секторе в марте увеличилось на 232 тыс., в государственном - на 71 тыс.

Рост в здравоохранении составил 72 тыс., в строительной отрасли - 39 тыс., в розничной торговле - 18 тыс., в соцобеспечении - 9 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в марте повысилась на 0,3% относительно предыдущего месяца и достигла $34,69. В годовом выражении показатель поднялся на 4,1%. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозом.

Средняя продолжительность рабочей недели в США в прошлом месяце увеличилась до 34,4 часа с 34,3 часа месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе поднялась до 62,7% с 62,5% в феврале.