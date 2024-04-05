Премьер Норвегии планирует существенно увеличить расходы на оборону

Правительство Норвегии намерено в ближайшие 12 лет нарастить расходы на оборону на $56 млрд, сообщил в пятницу норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.
"Этот план представляет собой историческое увеличение расходов на оборону и включает усиление всех видов вооруженных сил", - приводят европейские СМИ слова премьера.
"Нам нужна оборона, которая будет соответствовать поставленным целям в складывающейся ситуации в сфере безопасности", - отметил Гар Стёре.
По его словам, правительство хочет потратить в общей сложности $152 млрд на оборону до 2036 года. Он добавил, что за этот период Норвегия, среди прочего, рассчитывает приобрести пять новых фрегатов.
"Более сильная оборона будет служить сдерживающим фактором для тех, кто намерен угрожать безопасности Норвегии и наших союзников", - подчеркнул премьер.
Согласно европейским СМИ, в подготовленном правительством документе отмечается, что такие меры связаны, в частности, с напряженными отношениями Норвегии с Россией.
Теперь подготовленный правительством Норвегии план поступит на рассмотрение парламента. Ожидается, что депутаты от правящей коалиции одобрят предложение, отмечают СМИ.
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