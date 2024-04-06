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Карабах 06.04.2024 10:23

Власти Азербайджана планируют направить 15,7 млн манатов на создание инженерных коммуникаций и дорог в п.Гадрут и с.Туг

ПЮЛ «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» отбирает подрядчика для выполнения ряда работ в поселке Гадрут и селе Туг Ходжавендского района.

В обязанности подрядчика входит: строительство внутренних дорог (включая мостов и др. инфраструктуры) и внутригородских инженерных коммуникаций (линий водоснабжения, канализации и газоснабжения) в поселке Гадрут и селе Туг.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», согласно объявлению Службы, ориентировочная стоимость данных работ составляет 15 млн 759 тыс. 446,34 манат.

Прием предложений по участию в конкурсе будет осуществляться до 24 мая (12:00), вскрытие предложений также состоится 24 мая (12:00).

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Тэги: ГАДРУТ, ТУГ, РАБОТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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