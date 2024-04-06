У министра энергетики Азербайджана появится еще один заместитель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал указ о внесении изменений в положение о министерстве энергетики, согласно которому увеличивается число заместителей министра энергетики.
Согласно указу, число заместителей министра энергетики увеличивается до четырех (в настоящее время предусмотрено 3 заместителя).
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