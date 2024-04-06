Татар выразил Алиеву признательность за создание в парламенте Азербайджана рабгруппы по связям с Северным Кипром

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар 6 апреля позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. «Татар выразил Президенту Алиеву признательность за создание в Милли Меджлисе Азербайджана рабочей группы по межпарламентским связям с Турецкой Республикой Северного Кипра», - говорится в информации пресс-службы президента Азербайджана. Алиев, в свою очередь, отметил, что создание рабочей группы по межпарламентским связям «внесет вклад в дальнейшее укрепление отношений между нашими народами». Отдел новостей

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