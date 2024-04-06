Украине нужно 25 систем Patriot для полной защиты воздушного пространства - Зеленский

Украине на будущее желательно иметь 25 систем противовоздушной обороны "Patriot" или ее аналогов, чтобы полностью защитить воздушное пространство от российских атак, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Могу сказать: чтобы закрыть Украину полностью, на будущее Украине желательно иметь 25 систем "Patriot" по шесть-восемь батарей в каждой. Я никогда об этом не говорил. Однако не вижу здесь секретов, потому что уже все наши партнеры об этом прекрасно знают. Даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы и действовать. Система "Partiot" или аналоги», - сказал Зеленский в интервью, показанное в субботу в эфире телемарафона.
По словам президента, "это большое количество, но и территория Украины очень велика, учитывая даже регионы, куда не прилетает или почти не прилетает".
Как он отметил, нехватка ПВО негативно сказывается на защите энергетической инфраструктуры, поскольку у России есть ракеты, против которых бетонные защитные системы энергообъектов не работают.
Зеленский добавил, что на сегодняшний день у Украины запас ракет для ПВО есть, однако, учитывая интенсивность обстрелов со стороны РФ, нужно думать о том, что будет завтра.
«Если они будут ежедневно бить так, как они били последний месяц, нам может не хватать ракет. Это партнеры тоже знают. Мы понимаем, сколько в среднем мы тратим в сутки в такую активизацию России. Ну, и такие процессы нужно ускорить. Все это стоит денег. Мы работаем", - сказал президент.
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