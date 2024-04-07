Турция с 20 апреля вводит визовый режим для граждан Таджикистана

Для граждан Таджикистана в Турции с 20 апреля 2024 года будет введён визовый режим, сообщает Национальное информационное агентство Таджикистана (НИАТ) "Ховар" со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

"В министерстве подчеркнули, что 6 апреля турецкая сторона по дипломатическим каналам официально уведомила Республику Таджикистан об этой мере. В связи с этим гражданам Республики Таджикистан, начиная с 20 апреля, перед поездкой в эту страну необходимо иметь визу", - говорится в сообщении.

Ранее граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и находиться там до 90 дней.