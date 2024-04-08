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Дальнее зарубежье 08.04.2024 13:14

Южная Корея успешно запустила на орбиту второй разведывательный спутник

Министерство обороны Южной Кореи сообщило об успешном выходе на орбиту своего второго разведывательного спутника, передают в понедельник южнокорейские СМИ.

Спутник был выведен при помощи ракеты-носителя компании SpaceX Falcon 9 с космического центра имени Джона Ф. Кеннеди во Флориде в США. Ракета взлетела в 19:17 по местному времени в воскресенье (03:17 понедельника по Баку). Разведывательный спутник она отправила на орбиту примерно через 45 минут.

Спутник стал вторым из пяти, которые Сеул планирует запустить к 2025 году для наблюдения за Северной Кореей, отмечается в сообщении.

Первый разведывательный спутник Южной Кореи был выведен на заданную орбиту 2 декабря прошлого года. Тогда СМИ отмечали, что запуск южнокорейского спутника состоялся после того, как Северная Корея 21 ноября успешно вывела на орбиту свой первый военный разведывательный спутник.

Ранее сообщалось, что Северная Корея подтвердила свой план по запуску нескольких разведывательных спутников в 2024 году.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, СПУТНИК, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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