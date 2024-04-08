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Дальнее зарубежье 08.04.2024 17:39

Глава миссии ЕС в Красном море хотел бы усиления военного флота для защиты гражданских судов

Командующий военно-морской миссией ЕС Aspides в Красном море контр-адмирал Василиос Грипарис надеется на увеличение количества кораблей для отражения атак йеменских хуситов, передает в понедельник Ассошиэйтед Пресс.

"Пересечение зоны высокого риска занимает около двух дней", - приводит АП слова греческого контр-адмирала на пресс-конференции в Брюсселе, где тот указал на огромные расстояния, преодолеваемые флотом, при высоком числе нападений.

Зоной высокого риска считается южная часть Красного моря. В миссию вовлечены 19 из 27 стран ЕС, но патрулирование на огромной территории осуществляют только четыре фрегата. Корабли учрежденной менее двух месяцев назад миссии, по данным ЕС, с тех пор сопровождали 68 судов и отразили 11 атак. Фрегаты ВМС стран Евросоюза защищают только гражданские суда и не принимают участия в каких-либо военных ударах.

Грипарис сообщил, что в зоне высокого риска "за последние месяцы произошло множество нападений", начиная от угроз и запугивания и заканчивая "сложными атаками" с использованием "средств берегового, воздушного и морского базирования, дронов и баллистических ракет". При этом никто не пострадал.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, МОРЕ, ХУСИТЫ, ЗАЩИТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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