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Дальнее зарубежье 09.04.2024 16:32

Боррель призвал создать в ЕС оборонный фонд на фоне сложной обстановки в мире

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель указал на необходимость создания в Евросоюзе оборонного фонда и увеличения оборонных расходов ввиду роста угроз возникновения международных конфликтов, передает агентство ЭФЭ.

"Война не начнется завтра, но мы не можем отрицать реальность. Реальность такова, что растущая конкуренция между крупными державами, конфликты высокой интенсивности, милитаризация в экономике, кибервойна и дезинформация - это часть нашей реальности", - заявил он на форуме "Новая экономика".

Ввиду этих причин Боррель призвал к созданию механизма аналогичного созданному в 2008 году во время финансового кризиса для поддержки членов ЕС.

Он указал, что это особенно важно еще и по той причине, что в США по итогам ближайших выборов к власти может прийти Дональд Трамп.

"Мы не можем полагаться на американскую поддержку, чтобы защитить себя, так как в этом вопросе могут быть изменения в зависимости от того, кто руководит в Вашингтоне. Мы должны наращивать свой потенциал и собственную ответственность", - сказал Боррель, добавив, что ЕС должен "построить европейскую опору внутри НАТО".

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Тэги: БОРРЕЛЬ, ОБОРОНА, ФОНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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