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04.06.2024 12:20

Банк Республика поддержал фестиваль EcoVeloFest в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира»

При поддержке Банка Республика прошел велопробег среди женщин-педагогов

Банк Республика, активно пропагандирующий спорт и здоровый образ жизни, оказал поддержку фестивалю EcoVeloFest, который состоялся в городе Гянджа в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира».

Фестиваль был организован Гянджа-Дашкасанским районным Управлением Образования при поддержке Исполнительной Власти города Гянджи и Велосипедной Федерации Азербайджана. Генеральным спонсором мероприятия выступил Банк Республика. В фестивале приняли участие около 200 женщин-педагогов из разных регионов страны.

В рамках фестиваля был проведен велопробег среди женщин, участницам, занявшим первые 3 места, были вручены ценные призы. Также для гостей было организовано выставка велосипедов, велотренинг и музыкальная программа.

Основной целью фестиваля было продвижение велоспорта среди женщин во всех регионах страны и пропаганда здорового образа жизни ради сохранения зеленого мира.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

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