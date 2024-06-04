Банк Республика поддержал фестиваль EcoVeloFest в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира»

При поддержке Банка Республика прошел велопробег среди женщин-педагогов

Банк Республика, активно пропагандирующий спорт и здоровый образ жизни, оказал поддержку фестивалю EcoVeloFest, который состоялся в городе Гянджа в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира».

Фестиваль был организован Гянджа-Дашкасанским районным Управлением Образования при поддержке Исполнительной Власти города Гянджи и Велосипедной Федерации Азербайджана. Генеральным спонсором мероприятия выступил Банк Республика. В фестивале приняли участие около 200 женщин-педагогов из разных регионов страны.

В рамках фестиваля был проведен велопробег среди женщин, участницам, занявшим первые 3 места, были вручены ценные призы. Также для гостей было организовано выставка велосипедов, велотренинг и музыкальная программа.

Основной целью фестиваля было продвижение велоспорта среди женщин во всех регионах страны и пропаганда здорового образа жизни ради сохранения зеленого мира.

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