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11.06.2024 10:30

Банк Республика и Нидерландский Банк Развития Предпринимательства заключили очередное крупное соглашение

Банк Республика и FMO подписали крупное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства.

Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков страны и Нидерландский Банк Развития Предпринимательства (FMO) подписали очередное крупное кредитное соглашение.

Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку кредит на сумму 25 миллионов долларов США сроком на 4 года и средства будут предоставлены в национальной валюте.

Привлеченные средства позволят усилить кредитную поддержку приоритетного как для Банка, так и для экономики страны, реального сектора экономики. В частности, средства будут использованы на финансирование агро, микро, малых и средних предприятий, в том числе для развития деятельности молодых предпринимателей, а также женщин-предпринимателей в стране.

Подписание данного соглашения - это очередной показатель уверенности международных финансовых институтов в профессионализме, качестве обслуживания, оперативной работе, а также в долгосрочной стабильности Банка Республика.

Банк Республика – имеет обширную региональную сеть и является одним из 5 крупнейших банков страны. Развитие международного сотрудничества является одним из приоритетных направлений деятельности банка. Сегодня среди международных партнеров банка – более 30 финансовых институтов по всему миру.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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