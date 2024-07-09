Начало летней программы стажировок в Yelo Bank

В Yelo Bank стартовала традиционная летняя программа стажировок «Summer Challenge 2024».

На прошлой неделе в Головном офисе банка состоялась церемония открытия программы, в ходе которой стажеры получили подробную информацию о банке и команде.

Позже участники познакомились со своими коллегами и наставниками из отдела, где они проходили стажировку, на организованной для них «welcome party».

Программа продлится до 31 августа текущего года, и за это время студенты повысят свои знания и приобретут опыт работы в реальной банковской среде. Успешные участники программы будут обеспечены работой в Yelo Bank.

Yelo Bank стремится создавать возможности карьерного роста не только для опытных профессионалов, но и для талантливых молодых специалистов. Банк планирует и дальше проводить мероприятия, направленные на поддержку молодежи.

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