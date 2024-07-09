Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8422 RUR   0.0191 GBR   2.1859 TRY   0.0517

Цена на нефть

10.07 $/bbl +/- WTI 82.10 +0.69 Brent 85.08 +0.42
09.07.2024 10:10

Начало летней программы стажировок в Yelo Bank

В Yelo Bank стартовала традиционная летняя программа стажировок «Summer Challenge 2024».

На прошлой неделе в Головном офисе банка состоялась церемония открытия программы, в ходе которой стажеры получили подробную информацию о банке и команде.

Позже участники познакомились со своими коллегами и наставниками из отдела, где они проходили стажировку, на организованной для них «welcome party».

Программа продлится до 31 августа текущего года, и за это время студенты повысят свои знания и приобретут опыт работы в реальной банковской среде. Успешные участники программы будут обеспечены работой в Yelo Bank.

Yelo Bank стремится создавать возможности карьерного роста не только для опытных профессионалов, но и для талантливых молодых специалистов. Банк планирует и дальше проводить мероприятия, направленные на поддержку молодежи.

Хотите заказать кредитную карту? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: economics@interfax.az