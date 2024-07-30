Эмоции «Dream Fest» с компанией «Bakcell»

Крупнейший частный оператор страны «Bakcell» стал премиальным спонсором международного музыкального фестиваля «Dream Fest». В ходе фестиваля участники посетили стенд «Bakcell», получили информацию о новых и инновационных продуктах компании, а также имели возможность выиграть специальные призы. Кроме того, компания предоставила номера «Bakcell» выступающим на фестивале мировым звездам и обеспечила их качественными услугами мобильной связи во время пребывания в нашей стране.
Следует отметить, что фестиваль «Dream Fest», прошедший с 23 по 28 июля, запомнился выступлениями около 100 исполнителей из США, СНГ, Евросоюза, Великобритании, Канады и Турции. На протяжении шести дней зрители наслаждались великолепными шоу и музыкой под открытым небом на побережье Каспийского моря.
Также стоит отметить, что «Bakcell» предоставляет инновационные услуги и продукты абонентам нашей страны в рамках новой стратегии бренда, нацеленной на будущее. В ближайший период компания представит абонентам ряд новых продуктов.
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