При поддержке Bakcell начались тренинги по ИКТ для женщин

При поддержке компании "Bakcell" продолжается проведение специальной стипендиальной программы, направленной на повышение уровня знаний и навыков женщин в области ИКТ. В рамках программы уже началось проведение специализированных тренингов в области современных технологий, которые продлятся 2 месяца.
Стипендиальная программа "ИКТ-навыки" имени Майи Гаджиевой совместно организована международной организацией “Women in Tech” (WIT) и Фондом развития образования (EDF) при поддержке компании "Bakcell". Женщины, успешно прошедшие этап отбора, в возрасте от 15 до 45 лет будут трудоустроены после освоения UX/UI-дизайна, кибербезопасности, цифрового маркетинга и других специальностей в течение 2-х месяцев.
"Наша главная цель в поддержке стипендиальной программы – повысить уровень осведомленности азербайджанских женщин о сфере информационных технологий и стимулировать построение ими карьеры в этой сфере в будущем. Наша компания всегда готова поддерживать женщин, заинтересованных в саморазвитии", - сказал генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер.
Стипендиальная программа "ИКТ-навыки" имени Майи Гаджиевой учреждена в 2023 году. Цель стипендии – поддержать женщин, которые играют непосредственную роль в развитии общества, и помочь женщинам обрести экономическую свободу и реализовать свои мечты посредством обучения профессиям будущего.
Расширение возможностей образования и трудоустройства женщин является одним из основных направлений программы корпоративной социальной ответственности (КСО) компании "Bakcell". Компания планирует поддерживать и продолжать расширять инициативы в этом направлении.
Азербайджан и Узбекистан проведут совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Основные финансовые показатели Yelo Bank сохраняют положительную динамику!
Банк Республика сильно увеличил темпы роста и продолжил динамичное развитие!
AccessBank опубликовал финансовые результаты за первую половину 2024 года
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы