При поддержке Bakcell начались тренинги по ИКТ для женщин

При поддержке компании "Bakcell" продолжается проведение специальной стипендиальной программы, направленной на повышение уровня знаний и навыков женщин в области ИКТ. В рамках программы уже началось проведение специализированных тренингов в области современных технологий, которые продлятся 2 месяца.

Стипендиальная программа "ИКТ-навыки" имени Майи Гаджиевой совместно организована международной организацией “Women in Tech” (WIT) и Фондом развития образования (EDF) при поддержке компании "Bakcell". Женщины, успешно прошедшие этап отбора, в возрасте от 15 до 45 лет будут трудоустроены после освоения UX/UI-дизайна, кибербезопасности, цифрового маркетинга и других специальностей в течение 2-х месяцев.

"Наша главная цель в поддержке стипендиальной программы – повысить уровень осведомленности азербайджанских женщин о сфере информационных технологий и стимулировать построение ими карьеры в этой сфере в будущем. Наша компания всегда готова поддерживать женщин, заинтересованных в саморазвитии", - сказал генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер.

Стипендиальная программа "ИКТ-навыки" имени Майи Гаджиевой учреждена в 2023 году. Цель стипендии – поддержать женщин, которые играют непосредственную роль в развитии общества, и помочь женщинам обрести экономическую свободу и реализовать свои мечты посредством обучения профессиям будущего.

Расширение возможностей образования и трудоустройства женщин является одним из основных направлений программы корпоративной социальной ответственности (КСО) компании "Bakcell". Компания планирует поддерживать и продолжать расширять инициативы в этом направлении.