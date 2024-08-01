При поддержке Nar в День азербайджанского алфавита и языка прошло награждение победителей чемпионата по ораторскому искусству

В целях содействия развитию родного языка, 1 августа, в День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка, при поддержке Nar был успешно завершен финал чемпионата по ораторскому искусству «Расскажи историю на родном языке», организованного «Академией Дикции».
В финале чемпионата 11 участников, вышедших в финал, представили свои пятиминутные выступления на сцене. Победителем чемпионата «Расскажи историю на родном языке» стала Зиньят Алиева, отличившийся своим особым ораторским талантом. Второе место занял Мурад Юнусов, третье место – Давуд Мухтаров. Все победители были награждены специальными призами от Nar.
Директор департамента корпоративных коммуникаций и связей с общественностью Nar Хокума Керимова, поздравляя победителей конкурса, отметила: «Для нас, как Nar, важно сохранять и развивать азербайджанский язык. Наш язык является важной частью нашей национальной идентичности, культуры и исторического наследия. Богатый словарный запас и выразительные возможности азербайджанского языка свидетельствуют о его глубине и многогранности. Поддержка, которую мы оказываем чемпионату «Расскажи историю на родном языке», является примером реализации этой цели.
Правильное и эффективное использование языка важно не только в личном общении, но и в профессиональной среде. Эффективные коммуникативные навыки способствуют повышению взаимопонимания в деловом мире и укрепляют профессионализм. Благодаря таким мероприятиям участники не только развивают свои языковые навыки, но и приобретают навыки, необходимые для успеха в будущей профессиональной жизни».
Отметим, что чемпионат по ораторскому искусству «Расскажи историю на родном языке» проводится уже четвертый год, и за это время в конкурсе приняли участие более 250 участников. Nar уже два года поддерживает проведение чемпионата по ораторскому искусству наряду с различными проектами, способствующими развитию азербайджанского языка. Подробную информацию о проектах, реализуемых мобильным оператором в области корпоративной социальной ответственности, можно найти на странице nar.az.
В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу потребительской лояльности. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.
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