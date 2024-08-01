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01.08.2024 16:17

Уникальная кредитная карта для фермеров от Yelo Bank!

Yelo Bank предлагает фермерам кредитную карту с отличными условиями для ежедневных и неотложных расходов. Банк представляет агрокредитную карту для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве. Эта карта имеет следующие преимущества:

  • Сумма кредита: до 5000 AZN
  • Срок кредитной линии: 24 месяца
  • Льготный период: до 12 месяцев
  • Возможность повторного использования кредитной линии
  • Быстрое оформление

Основное преимущество карты - льготный период до 12 месяцев, распространяющийся на все обналичиваемые средства, независимо от суммы.

Приложение Yelo с простым интерфейсом доступно 24/7 для контроля расходов и платежей по кредиту. Агрокредитная карта бесплатна, обналичивание в банкоматах и офисах Yelo Bank, а также в банкоматах Azerpocht осуществляется без комиссии.

Yelo Bank, стремительно развивающийся в сфере цифровых услуг, вскоре представит новые продукты для владельцев бизнеса и улучшит ряд текущих услуг. Подробнее: https://bit.ly/3yctDsf

Вас интересует микробизнес-кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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