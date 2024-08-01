Уникальная кредитная карта для фермеров от Yelo Bank!

Yelo Bank предлагает фермерам кредитную карту с отличными условиями для ежедневных и неотложных расходов. Банк представляет агрокредитную карту для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве. Эта карта имеет следующие преимущества:

Сумма кредита: до 5000 AZN

Срок кредитной линии: 24 месяца

Льготный период: до 12 месяцев

Возможность повторного использования кредитной линии

Быстрое оформление

Основное преимущество карты - льготный период до 12 месяцев, распространяющийся на все обналичиваемые средства, независимо от суммы.

Приложение Yelo с простым интерфейсом доступно 24/7 для контроля расходов и платежей по кредиту. Агрокредитная карта бесплатна, обналичивание в банкоматах и офисах Yelo Bank, а также в банкоматах Azerpocht осуществляется без комиссии.

Yelo Bank, стремительно развивающийся в сфере цифровых услуг, вскоре представит новые продукты для владельцев бизнеса и улучшит ряд текущих услуг. Подробнее: https://bit.ly/3yctDsf

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!