Yelo Bank запустил новый проект с издательством «Парлаг Имзалар»

Yelo Bank продолжает повышать удовлетворенность клиентов с помощью инновационных и продуманных проектов. В рамках этой инициативы банк реализовал проект в сотрудничестве с издательством «Парлаг Имзалар». Теперь клиенты могут скоротать время ожидания в новых концептуальных отделениях, читая книги.
<>Основная цель проекта — создать доброжелательную атмосферу для клиентов и помочь им эффективно использовать свое время за чтением. В рамках сотрудничества издательство «Парлаг Имзалар», при поддержке банка, опубликовало такие произведения, как «Любовь к жизни» Джека Лондона, «Письмо отцу» Франца Кафки, «Шахматы» Стефана Цвейга и «Человек в футляре» Антона Чехова.
Особенность книг серии «Йолдаш» заключается в том, что они состоят из коротких и выдающихся произведений мировой литературы, которые легко прочесть за время ожидания. В дальнейшем планируется выпуск новых книг в рамках этого сотрудничества, основанных на переводах с оригинальных языков.
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