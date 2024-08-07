Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8564 RUR   0.0196 GBR   2.1674 TRY   0.0507

Цена на нефть

06.08 $/bbl +/- WTI 73.20 +0.26 Brent 76.48 +0.18
07.08.2024 17:04

Azerconnect Group поддержала серию семинаров под названием «Изучение мирового опыта через призму COP29»

При поддержке Azerconnect Group и организации Women in Tech Азербайджан состоялось первое мероприятие в рамках серии семинаров по инициативе «Многообразие, инклюзивность и устойчивость – изучение мирового опыта через призму COP29».

В первом семинаре, посвященном теме «Раскрытие потенциала личности для значимых перемен» приняли участие 23 местные компании. Представители компаний, таких как Azerconnect Group, Socar Cape LLC, EY Азербайджан, Procter & Gamble, а также представители Программы развития ООН выступили с презентациями и представили участникам мировой опыт в разнообразии, инклюзивности и устойчивости. Они также поделились подробной информацией об успешно реализованных проектах в этой области и представили им готовые решения.

Матанат Бабаева, директор по человеческим ресурсам в Azerconnect Group, рассказала о проектах, направленных на создание инклюзивной рабочей среды и продвижение гендерного равенства в компании, а также обучение сотрудников. Она отметила, что Azerconnect Group является единственной местной компанией, которая два года подряд была выбрана престижным «Top Employers Institute» «Лучшим работодателем» за применение лучших международных практик в области управления персоналом. Было подчеркнуто, что впервые среди местных компаний Azerconnect Group реализует инновационную программу под названием «WE are ALL ONE», посвященную продвижению принципов разнообразия, равенства, инклюзивности и принадлежности. Это подчеркивает важность применения данных ценностей, которые, как было указано, помогают компаниям добиться успеха как во внутренней, так и во внешней среде, предоставляя им стратегическое преимущество.

Основная цель инициативы, организованной в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP29), заключается в передаче глобального опыта в области разнообразия, инклюзивности и устойчивости местным компаниям, а также в обеспечении обмена идеями между организациями.

Azerconnect Group – компания, действующая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий нашей страны. Azerconnect Group предоставляет передовые услуги в области мобильной связи, интернета и международных выделенных линий, а также цифровые решения, такие как FinTech, AdTech и Media/TV. Azerconnect Group входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: economics@interfax.az