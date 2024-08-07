Azerconnect Group поддержала серию семинаров под названием «Изучение мирового опыта через призму COP29»

При поддержке Azerconnect Group и организации Women in Tech Азербайджан состоялось первое мероприятие в рамках серии семинаров по инициативе «Многообразие, инклюзивность и устойчивость – изучение мирового опыта через призму COP29».

В первом семинаре, посвященном теме «Раскрытие потенциала личности для значимых перемен» приняли участие 23 местные компании. Представители компаний, таких как Azerconnect Group, Socar Cape LLC, EY Азербайджан, Procter & Gamble, а также представители Программы развития ООН выступили с презентациями и представили участникам мировой опыт в разнообразии, инклюзивности и устойчивости. Они также поделились подробной информацией об успешно реализованных проектах в этой области и представили им готовые решения.

Матанат Бабаева, директор по человеческим ресурсам в Azerconnect Group, рассказала о проектах, направленных на создание инклюзивной рабочей среды и продвижение гендерного равенства в компании, а также обучение сотрудников. Она отметила, что Azerconnect Group является единственной местной компанией, которая два года подряд была выбрана престижным «Top Employers Institute» «Лучшим работодателем» за применение лучших международных практик в области управления персоналом. Было подчеркнуто, что впервые среди местных компаний Azerconnect Group реализует инновационную программу под названием «WE are ALL ONE», посвященную продвижению принципов разнообразия, равенства, инклюзивности и принадлежности. Это подчеркивает важность применения данных ценностей, которые, как было указано, помогают компаниям добиться успеха как во внутренней, так и во внешней среде, предоставляя им стратегическое преимущество.

Основная цель инициативы, организованной в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP29), заключается в передаче глобального опыта в области разнообразия, инклюзивности и устойчивости местным компаниям, а также в обеспечении обмена идеями между организациями.

Azerconnect Group – компания, действующая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий нашей страны. Azerconnect Group предоставляет передовые услуги в области мобильной связи, интернета и международных выделенных линий, а также цифровые решения, такие как FinTech, AdTech и Media/TV. Azerconnect Group входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.