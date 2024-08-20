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20.08.2024 10:45

Услуга Yelo Mobile POS доступна онлайн

Время для предпринимателей — на вес золота. Ценя ваше время, Yelo Bank предлагает возможность подключить услугу «Мобильный POS» онлайн. Теперь клиенты могут заказать «Мобильный POS» без необходимости посещать отделение банка, а сделать это через приложение Yelo.

Для этого просто войдите в бизнес-аккаунт в Yelo App, выберите «Мобильный POS» в меню «Еще» и заполните информацию о пользователе и предприятии. Заявка будет проверена и зарегистрирована в течение одной минуты. Выполучите SMS-уведомление о подключении услуги в течение 3 рабочих дней. Далее, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно установить на Android-смартфон приложения «tapXphone» и «Yelo Mobile POS» для приема платежей.

Yelo Mobile POS — это уникальная услуга, заменяющая традиционные POS-терминалы и позволяющая принимать платежи через смартфон. Основные преимущества сервиса:

  • Бесплатное подключение
  • Отсутствие требований к минимальному обороту
  • Бесплатное обслуживание счета
  • Бизнес-карта в подарок
  • Бесплатное снятие наличных с бизнес-карты или текущего счета

Рост бизнеса начинается с удовлетворенности клиентов. Подключитесь к Yelo Mobile POS и наслаждайтесь гибкостью и мобильностью в обслуживании. Узнать больше и подключиться: https://bit.ly/3AscQlI

Хотите узнать больше о том, как заказать Мобильный POS онлайн? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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