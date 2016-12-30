Парламент Азербайджана призвал соотечественников к объединению вокруг президента Алиева для защиты нацинтересов

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря.

«Объединение усилий азербайджанцев всего мира способно приблизить урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», - отмечается в обращении, которое зачитала вице-спикер Бахар Мурадова.

В документе подчеркивается, что восстановление территориальной целостности, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на земли, освобожденные от оккупации, является самой важной задачей для Азербайджана. «Руководство Азербайджана уделяет важное значение укреплению связей с соотечественниками и проявляет заботу о них, поддержку вне зависимости от страны их проживания», - подчеркивается в обращении.

Авторы документа отметили, что азербайджанский народ связывает успешное развитие Азербайджана с президентом Ильхамом Алиевым. «Дорогие соотечественники! Призываем вас к объединению во имя реализации общенациональных целей и защиты национальных интересов», - подчеркивается в обращении.

В пятницу завершилась осенняя сессия парламента Азербайджана.

Р.Бабаев