Парламент Азербайджана призвал соотечественников к объединению вокруг президента Алиева для защиты нацинтересов

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря.
«Объединение усилий азербайджанцев всего мира способно приблизить урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», - отмечается в обращении, которое зачитала вице-спикер Бахар Мурадова.
В документе подчеркивается, что восстановление территориальной целостности, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на земли, освобожденные от оккупации, является самой важной задачей для Азербайджана. «Руководство Азербайджана уделяет важное значение укреплению связей с соотечественниками и проявляет заботу о них, поддержку вне зависимости от страны их проживания», - подчеркивается в обращении.
Авторы документа отметили, что азербайджанский народ связывает успешное развитие Азербайджана с президентом Ильхамом Алиевым. «Дорогие соотечественники! Призываем вас к объединению во имя реализации общенациональных целей и защиты национальных интересов», - подчеркивается в обращении.
В пятницу завершилась осенняя сессия парламента Азербайджана.
Р.Бабаев
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