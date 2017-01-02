За терактом в Стамбуле, вероятно, стоят игиловцы - СМИ

Анкара подозревает террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в совершении нападения на клуб Reina в Стамбуле, передают в понедельник турецкие СМИ.

При этом в правоохранительных органах Турции считают, что террористический акт мог совершить выходец из стран Средней Азии - Узбекистана либо Киргизии, отмечают издания.

Точные данные о вероятном исполнителе теракта пока не приводятся.

По сообщению газеты "Хюрриет", турецкие стражи порядка также расследуют возможную связь между нападением на клуб и июньской атакой на аэропорт имени Ататюрка.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек, в том числе россиянка. Еще почти 70 человек получили ранения.