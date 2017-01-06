Инфляция на Украине в 2016г замедлилась до 12,4% - Госстат

Рост потребительских цен на Украине по итогам 2016 года составил 12,4% и совпал с прогнозами Нацбанка и правительства, оказавшись существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год - 43,3%, 2014 год - 24,9%, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.
Согласно ее данным, за декабрь минувшего года инфляция составила 0,9% против 1,8% за ноябрь и 2,8% - за октябрь.
Госстат уточняет, что среднегодовая инфляция в 2016 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) составила 13,9%.
Как сообщалось, в 2017 году правительство и Нацбанк Украины прогнозируют дальнейшее замедление роста потребительских цен до 8-8,1% при ускорении роста до 3% с 1-1,5% в минувшем году.
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