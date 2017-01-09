Китай провел испытания самолета на водородных элементах

В Китае прошел испытательный полет самолета на экологически чистых водородных топливных элементах, пишут местные СМИ.
Он был разработан на базе электросамолета RX1E специалистами Даляньского бюро химических исследований Академии наук КНР и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института.
Первый полет, в ходе которого самолет смог подняться на высоту 320 метров, был проведен в городе Шэньян.
В результате Китай стал третьей страной, которая провела испытания "водородного" самолета, после США и Германии.
Китайский самолет оснащен водородным топливным элементом мощностью 20 киловатт. Также на борту имеются дополнительные аккумуляторы, которые подзаряжаются во время полета.
Разработчики утверждают, что за все время испытаний не было зафиксировано никаких вредных выбросов в атмосферу. Сообщается, что все системы самолета успешно работали при температуре минус 20 градусов по Цельсию.
Электросамолет RX1E был допущен к эксплуатации в марте 2016 года. Он представляет собой двухместный одномоторный аппарат, который может проводить в воздухе до 60 минут и развивать скорость до 120 километров в час. На полную подзарядку самолета требуется около полутора часов.
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