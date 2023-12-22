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Транспорт и связь 22.12.2023 19:30

Boeing передала Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года

Американский аэрокосмический концерн Boeing Co. поставил первый с ноября 2019 года самолет 787 Dreamliner китайской авиакомпании Juneyao Airlines, говорится в сообщении компании.

Самолет модели 787-9 в четверг вылетел с завода Boeing в городе Эверетт в сторону Шанхая.

Между тем запрет властей Китая на поставки самолетов Boeing 737 Max действует уже почти пять лет. Он был введен после двух авиакатастроф с участием этих лайнеров. США также ввели аналогичный запрет, но сняли его в 2020 году.

Около трети из уже произведенных самолетов 737 Max предназначались для китайского рынка. Boeing надеется, что первая поставка 787 Dreamliner станет шагом к возобновлению продаж 737 Max, пишет CNBC.

Акции Boeing дешевеют на 0,4% на предварительных торгах в пятницу. С начала года капитализация компании подскочила на 37,6%, до $157,5 млрд.

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Тэги: США, КИТАЙ, САМОЛЕТ, ПОСТАВКИ


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