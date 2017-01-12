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Дальнее зарубежье 12.01.2017 11:14

Японцы спасли в Восточно-Китайском море потерпевших кораблекрушение северокорейских моряков

Японская береговая охрана спасла 26 северокорейских граждан после того, как грузовое судно КНДР затонуло в Восточно-Китайском море, сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы спасли всех членов экипажа, никто не пострадал", - сказал представитель береговой охраны Японии.

Он добавил, что пока причины происшествия не установлены.

Судно затонуло в 27 км от японского острова Фукуэ. По словам экипажа, они перевозили рис из порта Нампхо на западе КНДР в порт Вонсан, расположенный на восточном побережье страны.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, СУДНО, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]