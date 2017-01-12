Японцы спасли в Восточно-Китайском море потерпевших кораблекрушение северокорейских моряков

Японская береговая охрана спасла 26 северокорейских граждан после того, как грузовое судно КНДР затонуло в Восточно-Китайском море, сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы спасли всех членов экипажа, никто не пострадал", - сказал представитель береговой охраны Японии.

Он добавил, что пока причины происшествия не установлены.

Судно затонуло в 27 км от японского острова Фукуэ. По словам экипажа, они перевозили рис из порта Нампхо на западе КНДР в порт Вонсан, расположенный на восточном побережье страны.