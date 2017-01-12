Японцы спасли в Восточно-Китайском море потерпевших кораблекрушение северокорейских моряков

Японская береговая охрана спасла 26 северокорейских граждан после того, как грузовое судно КНДР затонуло в Восточно-Китайском море, сообщают в четверг западные СМИ.
"Мы спасли всех членов экипажа, никто не пострадал", - сказал представитель береговой охраны Японии.
Он добавил, что пока причины происшествия не установлены.
Судно затонуло в 27 км от японского острова Фукуэ. По словам экипажа, они перевозили рис из порта Нампхо на западе КНДР в порт Вонсан, расположенный на восточном побережье страны.
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