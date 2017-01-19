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Регион 19.01.2017 16:26

Число пострадавших при обрушении многоэтажного здания в Иране превысило 70 человек

Не менее 75 человек пострадали в результате обрушения многоэтажного здания в Тегеране, сообщает в четверг государственное иранское телевидение.

Все пострадавшие, среди которых 45 пожарных, доставлены в больницы.

Ранее иранский телеканал "Пресс-ТВ" сообщил, что жертвами обрушения стали 30 человек.

Пожар начался утром в четверг. В течение нескольких часов 10 пожарных расчетов боролись с огнем, однако позднее здание обрушилось.

Обрушившееся здание считалось одной из старейших высоток Тегерана.

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Тэги: ИРАН, ЗДАНИЕ, ОБРУШЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]