Боевики ИГ уничтожили памятники на территории древней Пальмиры

Часть древнеримского театра и знаменитый тетрапилон (четыре колонны) на территории древнего комплекса близ сирийского города Пальмира разрушили боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России), сообщило в пятницу сирийское государственное телевидение.

В частности, полностью разрушен фасад театра, констатирует телевидение.

Разрушения на территории объекта, занесенного в список наследия ЮНЕСКО, подтверждаются и спутниковыми фотографиями.

По предварительным данным, исторические памятники были разрушены в период с 26 декабря по 10 января.