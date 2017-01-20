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Дальнее зарубежье 20.01.2017 14:45

Боевики ИГ уничтожили памятники на территории древней Пальмиры

Часть древнеримского театра и знаменитый тетрапилон (четыре колонны) на территории древнего комплекса близ сирийского города Пальмира разрушили боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России), сообщило в пятницу сирийское государственное телевидение.

В частности, полностью разрушен фасад театра, констатирует телевидение.

Разрушения на территории объекта, занесенного в список наследия ЮНЕСКО, подтверждаются и спутниковыми фотографиями.

По предварительным данным, исторические памятники были разрушены в период с 26 декабря по 10 января.

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Тэги: СИРИЯ, ПАЛЬМИРА, ПАМЯТНИКИ, РАЗРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]