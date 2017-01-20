В США признали виновным американца, угрожавшего по телефону госслужащим

Жителя американского штата Калифорния Кулванта Санду признали виновным в преследовании госслужащих посредством телефонных звонков, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на местные власти.

По их информации, 56-летний мужчина совершил в общей сложности более 3 тыс. звонков сотрудникам Комиссии по ценным бумагам и биржам в Вашингтоне.

Кроме того, он оставил около 350 голосовых сообщений.

"Во многих телефонных звонках и голосовых сообщениях К.Санду сотрудникам содержались обвинительные заявления с ненормативной лексикой, в них упоминалось, что служащие Комиссии по ценным бумагам и биржам должны быть повешены, утоплены, сожжены и убиты", - говорится в заявлении федерального прокурора Филипа Талберта.

СМИ отмечают, что информации о мотивах, которыми руководствовался мужчина, нет.

К.Санду назначили наказание в виде двух лет лишения свободы и штрафа в размере 250 тыс. долларов.