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Дальнее зарубежье 20.01.2017 14:30

В США признали виновным американца, угрожавшего по телефону госслужащим

Жителя американского штата Калифорния Кулванта Санду признали виновным в преследовании госслужащих посредством телефонных звонков, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на местные власти.

По их информации, 56-летний мужчина совершил в общей сложности более 3 тыс. звонков сотрудникам Комиссии по ценным бумагам и биржам в Вашингтоне.

Кроме того, он оставил около 350 голосовых сообщений.

"Во многих телефонных звонках и голосовых сообщениях К.Санду сотрудникам содержались обвинительные заявления с ненормативной лексикой, в них упоминалось, что служащие Комиссии по ценным бумагам и биржам должны быть повешены, утоплены, сожжены и убиты", - говорится в заявлении федерального прокурора Филипа Талберта.

СМИ отмечают, что информации о мотивах, которыми руководствовался мужчина, нет.

К.Санду назначили наказание в виде двух лет лишения свободы и штрафа в размере 250 тыс. долларов.

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Тэги: США, ГОССЛУЖАЩИЕ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]