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Бизнес и законодательство 25.01.2017 18:56

Президент Азербайджана одобрил запрет на рекламу табака и табачных изделий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрил поправки в Закон «О табаке и табачных изделиях», предусматривающие запрет рекламы табачных изделий, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению президента страны, в Закон «О табаке и табачных изделиях» включена дополнительно статья 20.1.5, запрещающая предложение продавцами табака и табачных изделий покупателям в качестве стимулирующих подарков каких-либо других товаров.

Принятые в статью 20.2 закона поправки предусматривают введение запрета на рекламу табака, табачных изделий и принадлежностей, в том числе табачных трубок, гальянов, электронных сигарет, сигаретной бумагиг и зажигалок.

Также в Закон «О табаке и табачных изделиях» дополнительно включена статья 20.3, в которой говорится, что производители и продавцы табака и табачных изделий не могут выступать спонсорами чего-либо.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАБАК, РЕКЛАМА, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]