Президент Азербайджана одобрил запрет на рекламу табака и табачных изделий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрил поправки в Закон «О табаке и табачных изделиях», предусматривающие запрет рекламы табачных изделий, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению президента страны, в Закон «О табаке и табачных изделиях» включена дополнительно статья 20.1.5, запрещающая предложение продавцами табака и табачных изделий покупателям в качестве стимулирующих подарков каких-либо других товаров.

Принятые в статью 20.2 закона поправки предусматривают введение запрета на рекламу табака, табачных изделий и принадлежностей, в том числе табачных трубок, гальянов, электронных сигарет, сигаретной бумагиг и зажигалок.

Также в Закон «О табаке и табачных изделиях» дополнительно включена статья 20.3, в которой говорится, что производители и продавцы табака и табачных изделий не могут выступать спонсорами чего-либо.

Р.Бабаев