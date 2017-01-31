Промышленность Туркменистана ждет приватизация - президент

В будущем планируется приватизировать весь промышленный комплекс Туркменистана, сообщил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с избирателями.
Как сообщает Государственное информагентство Туркменистана, такое заявление глава государства сделал в ходе беседы с коллективом строящегося в Овадандепе завода по производству бензина из природного газа, который Г.Бердымухамедов посетил в преддверии запланированных на 12 февраля президентских выборов.
Как отмечает информагентство, глава государства ответил на вопросы работников строящегося завода, один из которых касался предвыборной программы Г.Бердымухамедова, и в частности, создания благоприятных условий для развития предпринимательства.
Г.Бердымухамедов подчеркнул, что его основной целью является превратить страну в развитое государство, основывающееся на рыночных отношениях. "Исходя из этого, мы приватизируем промышленные объекты, превращаем в акционерные общества предприятия транспортно-коммуникационного сектора. Далее предусмотрена приватизация всего промышленного комплекса. Таким образом, мы постепенно превратим наше государство в страну, опирающуюся на частный бизнес", - цитирует президента информагентство.
Он также отметил, что государство и впредь продолжит оказывать поддержку туркменским бизнес-структурам.
Россия отмечает необходимость в развитии сотрудничества с Азербайджаном по линии МВД
В Баку состоится конференция Совета сотрудничества стран Залива – глава МИД Азербайджана
Баку согласился на встречу с главами Армении и России в трехстороннем формате
Инвесторы в инфраструктуру туризма в регионах Азербайджана смогут получить налоговые и таможенные льготы
Курс манат/доллар на 1 февраля - 1,92 AZN/$1
Центробанк в среду проведет аукцион по размещению краткосрочных нот на 50 млн манатов
Таможенники Азербайджана изъяли около 28,5 тыс. безакцизных сигарет
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД
Пожар произошел в жилом здании в Баку, эвакуированы 30 человек
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии