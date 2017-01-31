Промышленность Туркменистана ждет приватизация - президент

В будущем планируется приватизировать весь промышленный комплекс Туркменистана, сообщил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с избирателями.

Как сообщает Государственное информагентство Туркменистана, такое заявление глава государства сделал в ходе беседы с коллективом строящегося в Овадандепе завода по производству бензина из природного газа, который Г.Бердымухамедов посетил в преддверии запланированных на 12 февраля президентских выборов.

Как отмечает информагентство, глава государства ответил на вопросы работников строящегося завода, один из которых касался предвыборной программы Г.Бердымухамедова, и в частности, создания благоприятных условий для развития предпринимательства.

Г.Бердымухамедов подчеркнул, что его основной целью является превратить страну в развитое государство, основывающееся на рыночных отношениях. "Исходя из этого, мы приватизируем промышленные объекты, превращаем в акционерные общества предприятия транспортно-коммуникационного сектора. Далее предусмотрена приватизация всего промышленного комплекса. Таким образом, мы постепенно превратим наше государство в страну, опирающуюся на частный бизнес", - цитирует президента информагентство.

Он также отметил, что государство и впредь продолжит оказывать поддержку туркменским бизнес-структурам.