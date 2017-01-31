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СНГ 31.01.2017 19:02

Промышленность Туркменистана ждет приватизация - президент

В будущем планируется приватизировать весь промышленный комплекс Туркменистана, сообщил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с избирателями.

Как сообщает Государственное информагентство Туркменистана, такое заявление глава государства сделал в ходе беседы с коллективом строящегося в Овадандепе завода по производству бензина из природного газа, который Г.Бердымухамедов посетил в преддверии запланированных на 12 февраля президентских выборов.

Как отмечает информагентство, глава государства ответил на вопросы работников строящегося завода, один из которых касался предвыборной программы Г.Бердымухамедова, и в частности, создания благоприятных условий для развития предпринимательства.

Г.Бердымухамедов подчеркнул, что его основной целью является превратить страну в развитое государство, основывающееся на рыночных отношениях. "Исходя из этого, мы приватизируем промышленные объекты, превращаем в акционерные общества предприятия транспортно-коммуникационного сектора. Далее предусмотрена приватизация всего промышленного комплекса. Таким образом, мы постепенно превратим наше государство в страну, опирающуюся на частный бизнес", - цитирует президента информагентство.

Он также отметил, что государство и впредь продолжит оказывать поддержку туркменским бизнес-структурам.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИВАТИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az