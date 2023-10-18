Ашхабад придает большое значение отношениям с Баку – президент Туркменистана

Официальный Ашхабад придает большое значение отношениям с Баку, заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

«Мы придаем большое значение братским отношениям между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой. Выражаю готовность совместно с Вами и впредь прилагать всемерные усилия для вывода туркмено-азербайджанского сотрудничества на более высокий уровень», - отметил Бердымухамедов в своем поздравительном письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана, который отмечается 18 октября.

Бердымухамедов также отметил, что «Азербайджан достиг новых высот в социальной и экономической сфере», а также «уверенно продолжает двигаться в направлении повышения своего авторитета на международной арене».

Х.Насирзаде