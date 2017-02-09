ГТК в январе увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 68%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе 2017 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 173 млн 653,49 тыс. манатов, что на 67,6% выше показателя января прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

В январе 2017 года поступления в госбюджет по НДС составили 124 млн 631,39 тыс. манатов, акцизам – 2 млн 691,77 тыс. манатов, дорожному налогу - 2 млн 113,27 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 44 млн 217,05 тыс. манатов.

План для ГТК по перечислениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год определен в 2 млрд 200 млн манатов.

Н.Аббасова