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Финансы 09.02.2017 17:05

ГТК в январе увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 68%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе 2017 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 173 млн 653,49 тыс. манатов, что на 67,6% выше показателя января прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

В январе 2017 года поступления в госбюджет по НДС составили 124 млн 631,39 тыс. манатов, акцизам – 2 млн 691,77 тыс. манатов, дорожному налогу - 2 млн 113,27 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 44 млн 217,05 тыс. манатов.

План для ГТК по перечислениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год определен в 2 млрд 200 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГТК, ГОСБЮДЖЕТ, ОТЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az