В Эстонии взят курс на развитие оборонно-промышленного комплекса

От предприятий оборонного комплекса Эстонии ожидают повышения конкурентоспособности на международном уровне, вклада в укрепление обороны, увеличения экспортных поставок и доходов государства, заявил министр обороны Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).

Он подписал в пятницу с председателем правления АО AS Milrem, представляющего оборонные предприятия Эстонии Кулдаром Вяэрси (Kuldar Vaarsi), разработанные министерством обороны направления развития оборонной промышленности на 2017-2019 годы.

Как отметил министр, целью документа является "объединение в течение двух предстоящих лет оборонных предприятий, содействие в росте оборонных возможностей, активный выход на экспорт, получение прибыли для предприятий и государства".

"Это конкретный документ с конкретными планами, в нем обозначены проблемы и пути их решения, установлены сроки", - заметил М.Цахкна.

Так, Минобороны уже подготовило и направило в другие министерства "на обкатку" пакет изменений в законодательство, касающийся производства и обслуживания оружия и боеприпасов.

"Ныне действующие законы запрещают частному сектору производить и обслуживать вооружение и боеприпасы, однако развитие воспринимаемой всерьез обороной промышленности без этого немыслимо", - отметил министр.

Он сообщил, что новые законы должны заработать уже в начале 2018 года.

Министерство обороны готово помочь ОПК также в информационной поддержке, создании необходимых контактов, организации международных мероприятий оружейников.

"Одним из приоритетов Эстонии во время председательства ЕС во второй половине года станет работа по увеличению государствами ЕС оборонных расходов до 2% от валового внутреннего продукта, в том числе за счет вкладов в оборонную промышленность", - сказал М.Цахкна.

Он отметил, что в феврале 2017 года на экспортном рынке обороны активно действует 20-25 эстонских предприятий. Если в 2015 году экспортный оборот предприятий ОПК составлял 13 млн евро, в планах на 2019 год - увеличить его до 25 млн евро.

Основными направлениями оборонного сектора Эстонии являются электроника, энергоустановки, имитаторы, кибер-оборона, спецснаряжение, роботроника, беспилотные системы, одежда.