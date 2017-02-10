В Эстонии взят курс на развитие оборонно-промышленного комплекса

От предприятий оборонного комплекса Эстонии ожидают повышения конкурентоспособности на международном уровне, вклада в укрепление обороны, увеличения экспортных поставок и доходов государства, заявил министр обороны Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).
Он подписал в пятницу с председателем правления АО AS Milrem, представляющего оборонные предприятия Эстонии Кулдаром Вяэрси (Kuldar Vaarsi), разработанные министерством обороны направления развития оборонной промышленности на 2017-2019 годы.
Как отметил министр, целью документа является "объединение в течение двух предстоящих лет оборонных предприятий, содействие в росте оборонных возможностей, активный выход на экспорт, получение прибыли для предприятий и государства".
"Это конкретный документ с конкретными планами, в нем обозначены проблемы и пути их решения, установлены сроки", - заметил М.Цахкна.
Так, Минобороны уже подготовило и направило в другие министерства "на обкатку" пакет изменений в законодательство, касающийся производства и обслуживания оружия и боеприпасов.
"Ныне действующие законы запрещают частному сектору производить и обслуживать вооружение и боеприпасы, однако развитие воспринимаемой всерьез обороной промышленности без этого немыслимо", - отметил министр.
Он сообщил, что новые законы должны заработать уже в начале 2018 года.
Министерство обороны готово помочь ОПК также в информационной поддержке, создании необходимых контактов, организации международных мероприятий оружейников.
"Одним из приоритетов Эстонии во время председательства ЕС во второй половине года станет работа по увеличению государствами ЕС оборонных расходов до 2% от валового внутреннего продукта, в том числе за счет вкладов в оборонную промышленность", - сказал М.Цахкна.
Он отметил, что в феврале 2017 года на экспортном рынке обороны активно действует 20-25 эстонских предприятий. Если в 2015 году экспортный оборот предприятий ОПК составлял 13 млн евро, в планах на 2019 год - увеличить его до 25 млн евро.
Основными направлениями оборонного сектора Эстонии являются электроника, энергоустановки, имитаторы, кибер-оборона, спецснаряжение, роботроника, беспилотные системы, одежда.
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