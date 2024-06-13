Azerconnect Group и Vodafone Group подписали соглашение о партнерстве

Соглашение о партнерстве было подписано между Azerconnect Group, действующей в сфере ИКТ и высоких технологий в Азербайджане и Vodafone Group, ведущей мировой телекоммуникационной компанией.
Cоглашение даст возможность Azerconnect Group ускорить развитие в таких ключевых областях, как цифровизация, центры управления безопасностью, сетевые технологии и коммерческие услуги. Партнерство с Vodafone позволит Azerconnect Group увеличить бизнес-эффективность и добавить дополнительную ценность.
Генеральный директор Azerconnect Group Эмиль Масимов отметил:
«Azerconnect Group является крупнейшей ИКТ-компанией с многолетней историей успешной деятельности. Благодаря этому партнерству мы сможем воспользоваться обширным глобальным опытом Vodafone сфере телекоммуникаций. Я считаю, что это партнерство придаст мощный импульс устойчивому развитию ИКТ-сектора нашей страны».
Генеральный директор по Партнерским рынкам Vodafone Петр Дворжак добавил:
«Azerconnect Group — инновационная компания и лидер на азербайджанском рынке. В рамках партнерства мы с нетерпением ждем возможности поделиться с ними нашим опытом в области телекоммуникаций и бизнес-технологий, а также начать работу над повышением качества обслуживания клиентов.»
Об Azerconnect Group
Azerconnect Group – компания, действующая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий нашей страны. Azerconnect Group предоставляет передовые услуги в области мобильной связи, интернета и международных выделенных линий, а также цифровые решения, такие как FinTech, AdTech и Media/TV.
Azerconnect Group входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.
О Vodafone Group
Vodafone — ведущая телекоммуникационная компания Европы и Африки. Мы предоставляем услуги мобильной и фиксированной связи более чем 330 миллионам клиентов в 15 странах, (за исключением Италии, чья деятельность считается прекращенной внутри Vodafone Group) сотрудничаем с мобильными сетями еще в 44 странах и обладаем одной из крупнейших в мире платформ IoT. В Африке наши подразделения финансовых технологий обслуживают почти 79 миллионов клиентов в семи странах, выполняя больше транзакций, чем любой другой поставщик.
Наша цель — объединиться ради лучшего будущего, используя технологии для улучшения жизни и бизнеса, а также содействия развитию инклюзивного и устойчивого общества. Мы стремимся минимизировать наше воздействие на окружающую среду и достичь нулевых выбросов к 2040 году.
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.vodafone.com, подпишитесь на нас в X на @VodafoneGroup или свяжитесь с нами в LinkedIn по адресу www.linkedin.com/company/vodafone.
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