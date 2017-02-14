На переговоры по Сирии в Астану прибыли делегации Ирана и ООН

Делегации Ирана и ООН прибыли в столицу Казахстана для участия в переговорах по Сирии (Астана-2).

"Прибыла делегация Ирана, а также делегация ООН", - сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" руководитель пресс-службы казахстанского МИД Ануар Жайнаков.

По его словам, пока нет информации о прибытии делегаций Иордании, Турции и сирийской вооруженной оппозиции.