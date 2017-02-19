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Дальнее зарубежье 19.02.2017 11:29

Россия стоит за попыткой переворота в Черногории - СМИ

В Лондоне считают, что за попыткой прошлогоднего переворота в Черногории стоят российские власти, пишет воскресный номер британской газеты Sunday Telegraph.

"Мы говорим о заговоре с целью подрыва деятельности или захвата правительства. Трудно представить, что это обошлось без процесса получения соответствующего одобрения", - цитирует издание одного из анонимных источников из числа официальных представителей.

Оно отмечает, что британскими и американскими спецслужбами "собраны доказательства" причастности России "на высоком уровне" к заговору.

Представитель британского МИД, комментируя публикацию газеты, заявила, что спецслужбами Черногории установлено, что в подготовке заговора подозреваются "российские националисты".

"Черногория должна сама провести полноценный, открытый юридический процесс расследования и суд над подозреваемыми в подготовке переворота", - отметила она.

Как сообщалось ранее, специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич, который занимался расследованием обстоятельств попытки срыва прошлогодних парламентских выборов в стране, заявил, что переворот в Черногории готовили некие "российские националисты" и они же планировали убийство премьер-министра Мило Джукановича.

Вместе с тем, он сказал, что у него нет никаких доказательств, что к этому причастны российские власти.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, ЗАГОВОР, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az