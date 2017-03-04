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СНГ 04.03.2017 20:20

Кабмин Украины отменил поездку министра инфраструктуры в США

Кабинет министров Украины не отпустил министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в США на украинско-американский бизнес-форум в Нью-Йорке, сообщил сам министр.

"Сегодня должен был улететь в США... Причина отмены поездки банальна: кто-то в Кабмине решил, что поскольку от Винницы до Вашингтона 7799 км, то нечего ездить в такую глушь, и разрешения на поездку мне не дали...", - написал В.Омелян на странице в Фейсбуке в субботу.

По его словам, подготовка к украинско-американскому бизнес-форуму в Нью-Йорке, который состоится 6-7 марта, длилась три месяца, кроме того, были запланированы около 20 встреч. "В частности, с американским бизнесом, таким как Дженерел Электрик, Катерпиллар. Очень жаль, что не состоятся переговоры с Тесла и Фондом глобальных инфраструктурных партнеров", - добавил министр.

В.Омелян выразил надежду, что руководители транспортных комитетов в Сенате и Палате представителей, руководство министерств транспорта, финансов, торговли, Госдепартамента США "с пониманием отнесутся к ситуации".

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Тэги: УКРАИНА, МИНИСТР, ВИЗИТ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]