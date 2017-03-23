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Регион 23.03.2017 15:47

МВД Грузии сотрудничает с коллегами в Армении в связи задержанием на границе двух стран ПЗРК "Игла", заявляют в Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии находится в контакте с коллегами в Ереване в связи задержанием на армянском КПП трех граждан Армении, пытавшихся провезти через границу переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", сообщил глава грузинского МВД Георгий Мгебришвили.

"Пока нельзя утверждать, что ПЗРК "Игла" транзитом переправлялся из Грузии в Армению. Идет расследование, изучаются детали. Мы находимся в контакте с армянскими коллегами и сообщим общественности об итогах расследования", - сказал в четверг журналистам Г.Мгебришвили.

Накануне стало известно, что на грузино-армянской границе были задержаны трое граждан Армении, в их числе бывший министр обороны карабахских сепаратистов Самвел Бабаян, которые пытались тайно ввезти из Грузии ПЗРК "Игла".

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Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, АРМЕНИЯ, ПЗРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]