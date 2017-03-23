Министерство внутренних дел Грузии находится в контакте с коллегами в Ереване в связи задержанием на армянском КПП трех граждан Армении, пытавшихся провезти через границу переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", сообщил глава грузинского МВД Георгий Мгебришвили.

"Пока нельзя утверждать, что ПЗРК "Игла" транзитом переправлялся из Грузии в Армению. Идет расследование, изучаются детали. Мы находимся в контакте с армянскими коллегами и сообщим общественности об итогах расследования", - сказал в четверг журналистам Г.Мгебришвили.

Накануне стало известно, что на грузино-армянской границе были задержаны трое граждан Армении, в их числе бывший министр обороны карабахских сепаратистов Самвел Бабаян, которые пытались тайно ввезти из Грузии ПЗРК "Игла".