Сократить добычу нефти еще больше Казахстан не сможет - глава Минэнерго

Казахстан выполняет соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти, но о еще большем сокращении добычи речь не идет, заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.
"Мы в январе перевыполнили обязательства - больше 20 тыс. (баррелей в сутки - ИФ) ограничение сделали, в феврале - это стало чуть меньше, в марте - добыча чуть больше будет, в апреле, предполагаем, по мере потепления - добыча уменьшится, это связано со многими факторами, в том числе и природно-климатическими", - сказал министр журналистам во вторник в Астане.
"Многие месторождения крупные, зрелые у нас уменьшили в целом почти на миллион тонн добычу в этом году. Потому что они прошли пик. Но крупные месторождения, как Карачаганак, Тенгиз, Кашаган, они будут расти", - отметил К.Бозумбаев.
В ответ на вопрос, на сколько Казахстан еще мог бы сократить уровень добычи нефти, министр сказал: "Ни на сколько, мы только увеличить можем".
Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились сокращать добычу нефти в течение первого полугодия 2017 года для стабилизации нефтяного рынка. Страны ОПЕК должны сократить ее на 1,2 млн баррелей в сутки, страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Казахстан - на 20 тыс. баррелей в сутки. Данное соглашение может быть продлено еще на полгода.
Отвечая на вопросы журналистов, глава Минэнерго затруднился обозначить позицию Казахстана по возможному продлению соглашения. "Они предварительные консультации сейчас ведут. Предполагается, что в апреле и в мае будут консультации в рамках ОПЕК по продлению этого соглашения. Пока больше такие кулуарные разговоры", - сказал министр.
"Любые выводы преждевременны, в том числе и для Казахстана тоже. Сегодня что-то вам сказать - продлим или не продлим - не могу, потому что не знаю принципов, на каких будет продление", - добавил он.
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