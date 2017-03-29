Американский генерал допустил поставки Россией оружия талибам

Россия пытается стать влиятельным игроком в Афганистане, возможно, близко сотрудничает с талибами, заявил главком ВС США на Ближнем Востоке, генерал Джозеф Вотел.

"Мы многое не знаем из того, что делают русские. Возможно, они осуществляют поставки талибам, в том числе, вооружений", - сказал он в среду, выступая в палате представителей конгресса США.

В то же время Дж.Вотел признал, что однозначных свидетельств этого нет. "Думаю, что они (Россия - ИФ) пытаются быть влиятельным игроком в этой части мира", - сказал генерал.

Ранее в Москве неоднократно отвергали обвинения в том, что РФ оказывает поддержку и помощь талибам. Российские официальные лица подчеркивали, что ограниченные контакты с талибами нацелены на побуждение их к диалогу с Кабулом и на обеспечение безопасности граждан РФ в Афганистане.