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Дальнее зарубежье 29.03.2017 20:48

Американский генерал допустил поставки Россией оружия талибам

Россия пытается стать влиятельным игроком в Афганистане, возможно, близко сотрудничает с талибами, заявил главком ВС США на Ближнем Востоке, генерал Джозеф Вотел.

"Мы многое не знаем из того, что делают русские. Возможно, они осуществляют поставки талибам, в том числе, вооружений", - сказал он в среду, выступая в палате представителей конгресса США.

В то же время Дж.Вотел признал, что однозначных свидетельств этого нет. "Думаю, что они (Россия - ИФ) пытаются быть влиятельным игроком в этой части мира", - сказал генерал.

Ранее в Москве неоднократно отвергали обвинения в том, что РФ оказывает поддержку и помощь талибам. Российские официальные лица подчеркивали, что ограниченные контакты с талибами нацелены на побуждение их к диалогу с Кабулом и на обеспечение безопасности граждан РФ в Афганистане.

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Тэги: США, ГЕНЕРАЛ, РОССИЯ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]