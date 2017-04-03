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Дальнее зарубежье 03.04.2017 14:28

ФБР планирует создать спецподразделение для расследования "российского вмешательства" в выборы США - газета

ФБР планирует создать специальное подразделение в Вашингтоне, которое будет координировать расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы в США, пишет газета британская "Файнэншл таймс" со ссылкой на источник, знакомый с этим планом.

Издание отмечает, что это решение также направлено на то, чтобы предоставить директору ФБР Джеймсу Коми больше возможностей в плане деталей расследования.

"Это предназначено для увеличения ресурсов", - приводит газета слова неназванного агента ФБР.

Издание при этом отмечает, что ФБР предпочитает в основном проводить расследования из одного из своих 56 офисов, однако, как отмечают действующие и бывшие чиновники, для расследования якобы имевшего место российского вмешательства, необходим центральный руководитель.

"Это слишком масштабно, и ежедневно оказывается на первых страницах газет", - сообщил изданию знакомый с планом источник.

При этом в самом ФБР от комментариев отказались, отмечает газета.

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Тэги: США, ФБР, РОССИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]