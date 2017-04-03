ФБР планирует создать специальное подразделение в Вашингтоне, которое будет координировать расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы в США, пишет газета британская "Файнэншл таймс" со ссылкой на источник, знакомый с этим планом.
Издание отмечает, что это решение также направлено на то, чтобы предоставить директору ФБР Джеймсу Коми больше возможностей в плане деталей расследования.
"Это предназначено для увеличения ресурсов", - приводит газета слова неназванного агента ФБР.
Издание при этом отмечает, что ФБР предпочитает в основном проводить расследования из одного из своих 56 офисов, однако, как отмечают действующие и бывшие чиновники, для расследования якобы имевшего место российского вмешательства, необходим центральный руководитель.
"Это слишком масштабно, и ежедневно оказывается на первых страницах газет", - сообщил изданию знакомый с планом источник.
При этом в самом ФБР от комментариев отказались, отмечает газета.
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