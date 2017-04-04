Эрдоган осудил теракт в метро Петербурга и заявил о солидарности Анкары с Москвой в борьбе с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в метрополитене Санкт-Петербурга.

"Осуждаем этот ужасный теракт", - говорится в послании Р.Т.Эрдогана.

"Турция солидарна с Россией перед лицом угрозы терроризма. Турция, которая долгие годы ведет борьбу с терроризмом, хорошо понимает боль России", - подчеркнул президент, которого цитируют во вторник турецкие СМИ.

По последним данным, взрыв метро Санкт-Петербурга унес жизни 14 человек, ранения получили 49 человек.