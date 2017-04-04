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Регион 04.04.2017 15:10

Эрдоган осудил теракт в метро Петербурга и заявил о солидарности Анкары с Москвой в борьбе с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в метрополитене Санкт-Петербурга.

"Осуждаем этот ужасный теракт", - говорится в послании Р.Т.Эрдогана.

"Турция солидарна с Россией перед лицом угрозы терроризма. Турция, которая долгие годы ведет борьбу с терроризмом, хорошо понимает боль России", - подчеркнул президент, которого цитируют во вторник турецкие СМИ.

По последним данным, взрыв метро Санкт-Петербурга унес жизни 14 человек, ранения получили 49 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]