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СНГ 07.04.2017 19:48

Президент Молдавии проинформировал главу делегации Евросоюза о намерении получить статус наблюдателя в ЕАЭС

Президент Молдавии Игорь Додон проинформировал главу делегации Евросоюза в Молдавии Пиркку Тапиола о планах получения Молдавией статуса наблюдателя в Евразийском Экономическом Союзе, заявил, что его страна должна поддерживать хорошие отношения и с Западом, и с Востоком, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба главы республики.

В сообщении отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы политической, социальной и экономической ситуации в Молдавии.

"Особое внимание было уделено подписанию Меморандума о сотрудничестве между Молдавией и Евразийским Союзом, а также возможному получению Молдавией статуса страны-наблюдателя в рамках ЕАЭС. Последний вопрос будет обсужден 14 апреля в Бишкеке во время заседания Высшего Евразийского Экономического Совета", - отмечается в сообщении.

"Я подтвердил свою позицию, согласно которой Молдавия должна поддерживать хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. Первоочередной нашей задачей будет защита и продвижение интересов наших граждан, а также поддержка отечественных производителей", - подчеркнул И.Додон.

Согласно сообщению, П.Тапиола отметил, что "Европейский Союз не выдвигает каких-либо условий и не считает себя вправе выступать против подписания Молдавией тех или иных соглашений, в том числе связанных со свободной торговлей с другими государствами или объединениями государств, если данные документы не противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС".

"Стороны высказались за продолжение диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества", - отмечает пресс-служба.

В понедельник Молдавия подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийской Экономической Комиссией (ЕЭК). Премьер-министр Молдавии Павел Филип подтвердил, что подписанный Меморандум с ЕАЭС не будет иметь юридических последствий, а правительство не будет финансировать какие-либо мероприятия в рамках ЕАЭС.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]