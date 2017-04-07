Президент Молдавии проинформировал главу делегации Евросоюза о намерении получить статус наблюдателя в ЕАЭС

Президент Молдавии Игорь Додон проинформировал главу делегации Евросоюза в Молдавии Пиркку Тапиола о планах получения Молдавией статуса наблюдателя в Евразийском Экономическом Союзе, заявил, что его страна должна поддерживать хорошие отношения и с Западом, и с Востоком, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба главы республики.
В сообщении отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы политической, социальной и экономической ситуации в Молдавии.
"Особое внимание было уделено подписанию Меморандума о сотрудничестве между Молдавией и Евразийским Союзом, а также возможному получению Молдавией статуса страны-наблюдателя в рамках ЕАЭС. Последний вопрос будет обсужден 14 апреля в Бишкеке во время заседания Высшего Евразийского Экономического Совета", - отмечается в сообщении.
"Я подтвердил свою позицию, согласно которой Молдавия должна поддерживать хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. Первоочередной нашей задачей будет защита и продвижение интересов наших граждан, а также поддержка отечественных производителей", - подчеркнул И.Додон.
Согласно сообщению, П.Тапиола отметил, что "Европейский Союз не выдвигает каких-либо условий и не считает себя вправе выступать против подписания Молдавией тех или иных соглашений, в том числе связанных со свободной торговлей с другими государствами или объединениями государств, если данные документы не противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС".
"Стороны высказались за продолжение диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества", - отмечает пресс-служба.
В понедельник Молдавия подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийской Экономической Комиссией (ЕЭК). Премьер-министр Молдавии Павел Филип подтвердил, что подписанный Меморандум с ЕАЭС не будет иметь юридических последствий, а правительство не будет финансировать какие-либо мероприятия в рамках ЕАЭС.
Алиев на встрече с телерадиоведущим Соловьем отметил всестороннее развитие азербайджано-российских отношений
Баку заинтересован в углублении политического диалога с Амстердамом – глава МИД Азербайджана
Суд в Азербайджане продлил срок ареста блогера Лапшина еще на три месяца
Компаниям Азербайджана предложено стать резидентами Буденновского технопарка в Ставрополье
Бакметрополитен заплатит свыше 170 тыс. манатов за восстановление мозаичного панно на станции Низами
Эстония заинтересована в присоединении к транспортному коридору Север-Юг -министр
Gem Diamonds нашла в Лесото алмаз массой 114 карат
В 2018 году может быть повышена зарплата 45 тыс. учителей, прошедших диагностическое оценивание - Минобразование
Азербайджанцы занимают 1-ое место среди туристов, посещающих Трускавец – мэр города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел лекторий на тему «Исторические азербайджанские ковры»
ООО «SOCAR Polymer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»