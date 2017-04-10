Израиль с 17 апреля ужесточает правила для соискателей убежища из Грузии - посол

Посол Израиля в Грузии Шабтай Цур предупредил, что в дни празднования Пасхи проверки граждан при пересечении грузино-израильской границы будут усилены, а с 17 апреля будут задействованы новые правила для соискателей убежища из Грузии.

"В связи с пасхальными праздниками, на границе Израиля проверки граждан будут усилены, поскольку существуют люди, которые пытаются незаконно пересекать границу", - заявил Ш. Цур журналистам в понедельник.

По его словам, Израиль и Грузия являются государствами-побратимами. "Дружеские отношения между еврейским и грузинским народами насчитывает 2600 лет и каждый гражданин обязан способствовать развитию туризма между двумя странами", - сказал посол.

Дипломат отметил, что в 2016 году из Грузии в Израиль прибыло более 13,18 тыс. туристов, из которых 3,7 тыс. человек обратились с просьбой о предоставлении им убежища, что, пока рассматривались эти обращения, давало им возможность в течение трех лет оставаться и работать в Израиле.

Посол сообщил, что решением министерства внутренних дел Израиля, с 17 апреля вводятся новые правила, касающиеся соискателей убежища, исходя из того, что в конце февраля текущего года Израиль внес Грузию в список безопасных стран. "Это означает что, заявления, представляемые гражданами Грузии для получения убежища, не будут удовлетворены", - пояснил Ш. Цур.

В свою очередь, руководитель Консульского департамента МИД Грузии Георгий Табртадзе отметил, что в соответствие с вводимой с 17 апреля новой регуляцией, израильская сторона сокращает срок рассмотрения вопроса о предоставлении убежища.

"Гражданин, получивший отказ, уже в течение недели будет депортирован из Израиля", - предупредил Г. Табатадзе.

С марта 2014 года между Грузией и Израилем действует безвизовый режим. Для поездки в Израиль гражданам Грузии нужны загранпаспорт, обратный билет, бронь в гостинице или предоставление адреса родственников или близких, где они собираются жить, а также страховка и деньги на проживание.