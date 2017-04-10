Израиль с 17 апреля ужесточает правила для соискателей убежища из Грузии - посол

Посол Израиля в Грузии Шабтай Цур предупредил, что в дни празднования Пасхи проверки граждан при пересечении грузино-израильской границы будут усилены, а с 17 апреля будут задействованы новые правила для соискателей убежища из Грузии.
"В связи с пасхальными праздниками, на границе Израиля проверки граждан будут усилены, поскольку существуют люди, которые пытаются незаконно пересекать границу", - заявил Ш. Цур журналистам в понедельник.
По его словам, Израиль и Грузия являются государствами-побратимами. "Дружеские отношения между еврейским и грузинским народами насчитывает 2600 лет и каждый гражданин обязан способствовать развитию туризма между двумя странами", - сказал посол.
Дипломат отметил, что в 2016 году из Грузии в Израиль прибыло более 13,18 тыс. туристов, из которых 3,7 тыс. человек обратились с просьбой о предоставлении им убежища, что, пока рассматривались эти обращения, давало им возможность в течение трех лет оставаться и работать в Израиле.
Посол сообщил, что решением министерства внутренних дел Израиля, с 17 апреля вводятся новые правила, касающиеся соискателей убежища, исходя из того, что в конце февраля текущего года Израиль внес Грузию в список безопасных стран. "Это означает что, заявления, представляемые гражданами Грузии для получения убежища, не будут удовлетворены", - пояснил Ш. Цур.
В свою очередь, руководитель Консульского департамента МИД Грузии Георгий Табртадзе отметил, что в соответствие с вводимой с 17 апреля новой регуляцией, израильская сторона сокращает срок рассмотрения вопроса о предоставлении убежища.
"Гражданин, получивший отказ, уже в течение недели будет депортирован из Израиля", - предупредил Г. Табатадзе.
С марта 2014 года между Грузией и Израилем действует безвизовый режим. Для поездки в Израиль гражданам Грузии нужны загранпаспорт, обратный билет, бронь в гостинице или предоставление адреса родственников или близких, где они собираются жить, а также страховка и деньги на проживание.
Азербайджан на 2017 год планирует производство продукции оборонного назначения на сумму около 125 млн манатов – глава Миноборонпрома
Позиция Баку по Карабаху известна, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена - Алиев
Баку и Москва провели очередные консультации по статусу Каспия
Президент Алиев ставит целью увеличить производство продукции АПК в Азербайджане
Инвестиции в создание агропарков в Азербайджане оцениваются в 1 млрд манатов - Алиев
Обязательный аудит в Азербайджане в 2016г прошли лишь более 2% хозяйствующих субъектов
Путин наградил архиепископа Бакинского орденом Дружбы
Илюмжинов останется на посту президента ФИДЕ до окончания срока своих полномочий осенью 2018 года - источник
Серьги и браслет Элизабет Тейлор, а также ожерелье с бриллиантом весом свыше 90 карат выставят на торги Christie`s в мае
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
ОАО «Азеравтойол» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по проекту «Внедрение системы AML»
Олимпиада по русскому языку прошла в Исмаиллы и Шемахе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»