Air China приостанавливает авиарейсы между Пекином и Пхеньяном - ТВ

Авиакомпания Air China с 17 апреля приостановит авиасообщение с Пхеньяном, сообщило в пятницу Центральное телевидения (CCTV).
Западные СМИ в свою очередь отмечают, что решение авиакомпании было принято в свете сообщений о возможном проведении Пхеньяном очередных ядерных испытаний.
Ранее сообщалось, что согласно последним спутниковым снимкам, КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию. В Южной Корее и Японии полагают, что КНДР может провести очередное ядерное испытание 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии.
В свою очередь в пятницу глава МИД КНР Ван И выразил обеспокоенность в связи с "ростом напряженности" между КНДР и США, а также Республикой Корея.
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