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Транспорт и связь 14.04.2017 16:53

Air China приостанавливает авиарейсы между Пекином и Пхеньяном - ТВ

Авиакомпания Air China с 17 апреля приостановит авиасообщение с Пхеньяном, сообщило в пятницу Центральное телевидения (CCTV).

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что решение авиакомпании было принято в свете сообщений о возможном проведении Пхеньяном очередных ядерных испытаний.

Ранее сообщалось, что согласно последним спутниковым снимкам, КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию. В Южной Корее и Японии полагают, что КНДР может провести очередное ядерное испытание 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии.

В свою очередь в пятницу глава МИД КНР Ван И выразил обеспокоенность в связи с "ростом напряженности" между КНДР и США, а также Республикой Корея.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, ПЕРЕЛЕТЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]