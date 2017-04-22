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Регион 22.04.2017 17:28

Ураган в Грузии сорвал крыши с домов, повалил деревья и ЛЭП

Сильный ураганный ветер, порывы которого местами достигали 30 м/с, в субботу создал серьезные проблемы жителям Тбилиси и Рустави, где ветром снесло крыши с нескольких жилых корпусов, были повалены деревья, повреждены автомобили, рекламные баннеры и линии электропередачи.

Как сообщают грузинские СМИ, в центре Тбилиси шквальный ветер с корнями вырвал десятки деревьев у подъема к Площади героев на правой набережной Куры, в результате чего обрушилась часть скалы на проезжую часть из-за чего движение перекрыто.

На месте работают городские службы, которые освобождают проезжую часть дороги от камней и деревьев.

В старой части грузинской столицы сорванная ветром крыша с многоквартирного жилого дома повредила находящиеся во дворе несколько автомобилей. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

В Агентстве по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии заявили, что уже поступило более 100 вызовов, в основном, из-за поврежденных ветром кровлей домов, поваленных деревьев и линий электропередачи как в Тбилиси, так и в городе Рустави, где жители левобережья остались без электроэнергии.

Аналогичная ситуация на западе Грузии, в частности, в Батуми, где с утра субботы буйствовал шквальный ветер и было объявлено штормовое предупреждение. В настоящее время шторм на море составляет 4 балла, ожидается, что к вечеру он вырастет до 5 баллов. По информации СМИ, муниципальные службы на местах, где разгулялась стихия, переведены на чрезвычайный режим работы.

По прогнозу синоптиков, непогода в Грузии, в большинстве районах с дождями и сильным ветром, а в горах и со снегом, продлится до 24 апреля.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УРАГАН, ПОСЛЕДСТВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]