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Дальнее зарубежье 04.05.2017 17:32

Макрон может победить во втором туре президентских выборов с 61% голосов - опрос

Кандидат на пост президента Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон может победить во втором туре выборов с 61% голосов, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса компании OpinionWay-Orpi.

Именно столько респондентов выразили готовность отдать свой голос за Э.Макрона, тогда как кандидат от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен может рассчитывать на поддержку 39% избирателей.

Между тем, согласно данным опроса, 77% французов прогнозируют победу на выборах кандидата от движения "Вперед". Лишь 20% опрошенных верят, что победу сможет одержать М.Ле Пен.

Опрос проводился в интернете 1-3 мая. В нем приняли участие более 2,2 тыс. человек.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]