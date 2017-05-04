Макрон может победить во втором туре президентских выборов с 61% голосов - опрос

Кандидат на пост президента Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон может победить во втором туре выборов с 61% голосов, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса компании OpinionWay-Orpi.

Именно столько респондентов выразили готовность отдать свой голос за Э.Макрона, тогда как кандидат от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен может рассчитывать на поддержку 39% избирателей.

Между тем, согласно данным опроса, 77% французов прогнозируют победу на выборах кандидата от движения "Вперед". Лишь 20% опрошенных верят, что победу сможет одержать М.Ле Пен.

Опрос проводился в интернете 1-3 мая. В нем приняли участие более 2,2 тыс. человек.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.