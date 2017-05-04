Международному аэропорту Ташкента присвоено имя Ислама Каримова

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление о присвоении международному аэропорту в городе Ташкенте имени первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщили в четверг "Интерфаксу" в аппарате главы государства.
"Присвоить Государственному унитарному предприятию "Международный аэропорт "Ташкент"" имя Ислама Каримова", - говорится в документе.
Как пояснил собеседник агентства, это решение принято во исполнение принятого в январе 2017 года постановления президента "Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова".
По его словам, документом также предусмотрены меры по дальнейшему повышению эффективности функционирования инфраструктуры, а также кардинального улучшения качества обслуживания пассажиров в международном аэропорту Ташкента в соответствии с современными требованиями.
В этой связи принято решение о создании специальной комиссии во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.
Этой комиссии совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами поручено в месячный срок разработать и представить на утверждение Программу комплексных мер, обеспечивающих практическую реализацию ряда приоритетных задач. В их числе, совершенствование систем режимно-охранных мер, а также сокращение времени прохождения пассажирами таможенных, пограничных и иммиграционных процедур за счет внедрения современных, в том числе информационно-коммуникационных технологий в аэропорту. Также предполагается создание необходимых условий для провожающих и встречающих лиц, организация стоянки автотранспорта на специально выделенной территории, комплексное решение вопросов благоустройства.
В этих целях поставлена задача по изучению и внедрению передового зарубежного опыта для повышения эффективности и качества функционирования всех служб аэропорта, а также создания более комфортных условий обслуживания пассажиров.
Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет вследствие перенесенного им инсульта. Он был похоронен 3 сентября в Самарканде согласно мусульманским обычаям.
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