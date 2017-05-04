Почти 5 млн человек уже проголосовали досрочно на выборах президента Южной Кореи

Избиратели активно принимают участие в четверг в досрочном голосовании на внеочередных президентских выборах в Южной Корее, сообщают сеульские СМИ.
Согласно данным Национальной избирательной комиссии, примерно 4,97 млн человек уже опустили бюллетени в урны на более чем 3,5 тыс. избирательных участках.
Ожидается, что досрочное голосование завершится в пятницу. В настоящий момент число принявших участие в досрочных выборах президента Южной Кореи соответствует 11,7% от 42,4 млн человек, которые вправе голосовать.
Как отмечается в сообщениях, предварительное голосование проводится в Южной Корее с целью повышения явки по итогам "основной" части голосования, намеченной на 9 мая.
В декабре минувшего года парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе. В марте конституционный суд подтвердил ее отставку.
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