Почти 5 млн человек уже проголосовали досрочно на выборах президента Южной Кореи

Избиратели активно принимают участие в четверг в досрочном голосовании на внеочередных президентских выборах в Южной Корее, сообщают сеульские СМИ.

Согласно данным Национальной избирательной комиссии, примерно 4,97 млн человек уже опустили бюллетени в урны на более чем 3,5 тыс. избирательных участках.

Ожидается, что досрочное голосование завершится в пятницу. В настоящий момент число принявших участие в досрочных выборах президента Южной Кореи соответствует 11,7% от 42,4 млн человек, которые вправе голосовать.

Как отмечается в сообщениях, предварительное голосование проводится в Южной Корее с целью повышения явки по итогам "основной" части голосования, намеченной на 9 мая.

В декабре минувшего года парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе. В марте конституционный суд подтвердил ее отставку.